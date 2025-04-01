الأطفال أكثر تضررًا، اليونيسف تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررًا بسبب نقص المساعدات واستمرار الحصار.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة أن العائلات في القطاع تواجه تحديات متزايدة، نتيجة التداعيات الاقتصادية والقيود المفروضة، ما أثر بشكل مباشر على توفير الاحتياجات الأساسية.

وأكدت اليونيسف أنها تمكنت من إدخال مساعدات خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنها شددت على أن الأوضاع عادت للتدهور مع استمرار القيود، لافتة إلى أن الحضور الدولي تراجع، إلا أن الأمم المتحدة لا تزال تقدم الدعم عبر برامجها الإنسانية.

كما أشارت المنظمة إلى تقديم مساعدات مالية للعائلات، لكن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع القدرة الشرائية، ما زاد من معاناة السكان، خصوصًا الأطفال الذين يعانون من نقص الغذاء والرعاية الصحية.

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