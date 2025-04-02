استمرار فعاليات كرنفال العيد في ثاني أيام عيد الفطر بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور)

شهد نادي المهندسين بالإسكندرية أجواءً احتفالية مميزة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استكملت فعاليات "كرنفال العيد" وسط حضور مكثف من أعضاء النقابة وأسرهم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ووكيل نقابة المهندسين المصرية ومجلس إدارة نقابة ونادي المهندسين، الذين حرصوا على تقديم تجربة ترفيهية متكاملة للمهندسين وأسرهم.



وقد تضمن الكرنفال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية التي استهدفت جميع الفئات العمرية، مع التركيز على العروض الخاصة بالأطفال لإضفاء أجواء من السعادة والمرح.

وجاء برنامج الفعاليات خلال ثاني وثالث أيام العيد برنامج ثاني أيام العيد (مسرح العرائس وعروض متنوعة للأطفال - شخصيات كرتونية تفاعلية - فقرات غنائية مميزة - سينما الأطفال - الشو الإفريقي - فقرة نجوم التونة).

وتم إعلان برنامج ثالث أيام العيد (مسرح العرائس وعروض للأطفال - شخصيات كرتونية - فقرات غنائية مختلفة - سينما الأطفال - فرقة قصر التذوق للموسيقى العربية).

وشهدت الاحتفالات إقبالًا واسعًا من المهندسين وأسرهم من داخل الإسكندرية وخارجها، حيث امتلأت ساحات النادي بالحضور الذين استمتعوا بالأجواء الاحتفالية والفقرات الترفيهية التي تنوعت بين العروض المسرحية والموسيقية والفقرات الاستعراضية.

كما حرص مجلس إدارة النقابة والنادي على توفير تجربة ترفيهية متكاملة للأطفال من خلال فتح منطقة الألعاب مجانًا، إلى جانب تقديم عروض سينمائية ومسرحيات للأطفال، مما أضاف لمسة خاصة للكرنفال.

يذكر أن كرنفال عيد الفطر المبارك في نادي المهندسين بدأ منذ اليوم الأول للعيد، حيث استُهلت الاحتفالات بإقامة صلاة العيد داخل مقر النادي بسابا باشا لأول مرة، في خطوة لخلق أجواء تجمع بين الجانب الروحي والترفيهي.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود مجلس إدارة النقابة والنادي لتعزيز الأنشطة الاجتماعية والترفيهية المقدمة للمهندسين وعائلاتهم، مع العمل على تنظيم فعاليات دورية تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية.

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