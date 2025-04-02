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رياضة

أهداف مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 (فيديو)

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

أهداف مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، تأهل فريق اتحاد جدة إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الشباب بنتيجة 3-2، المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء على ملعب "الإنماء" ضمن  منافسات الدور نصف النهائي.

 

أهداف مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025

افتتح نادي الاتحاد التسجيل من ركلة جزاء صوبها فابينيو بنجاح في الدقيقة 14، ورد الشباب بهدفين عن طريق جوانكا في الدقائق 64 و67، قبل أن يقلب الاتحاد الطاولة بتسجيله هدفين في الوقت بدل من الضائع عن طريق دانيلو بيريرا  في الدقيقة 92، وفي الدقيقة 99.

 

 

تشكيل الاتحاد ضد الشباب 

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

في خط الدفاع: سعد الموسى، دانيلو بيريرا، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حامد الغامدي.

في خط الهجوم: عبد الرحمن العبود، كريم بنزيما، موسى ديابي.

تشكيل الشباب ضد الاتحاد 

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مباراة الاتحاد ضد الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وحجز الاتحاد مقعده في الدور نصف النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد عبوره عقبة الهلال في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي (2-2)، بينما لم نجح الشباب في تخطي الفيحاء بنتيجة (2-1).

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