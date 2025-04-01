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رياضة

كأس خادم الحرمين، الاتحاد يتقدم على الشباب بهدف فابينيو في الشوط الأول

الاتحاد والشباب
الاتحاد والشباب

تقدم فريق اتحاد جدة على نظيره الشباب بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء" ضمن  منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وجاء هدف الاتحاد من ركلة جزاء صوبها فابينيو بنجاح في الدقيقة 14.

تشكيل الاتحاد ضد الشباب 

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

في خط الدفاع: سعد الموسى، دانيلو بيريرا، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حامد الغامدي.

في خط الهجوم: عبد الرحمن العبود، كريم بنزيما، موسى ديابي.

مباراة الاتحاد ضد الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وحجز الاتحاد مقعده في الدور نصف النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد عبوره عقبة الهلال في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي (2-2)، بينما لم نجح الشباب في تخطي الفيحاء بنتيجة (2-1).

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والشباب في كأس الملك


تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب في كأس الملك مليء بالإثارة والتنافس الكبير، حيث التقى الفريقان في 10 مباريات سابقة، فاز خلالها الاتحاد بـ7 مباريات مقابل 3 انتصارات للشباب. سجل لاعبو الاتحاد 17 هدفًا في شباك الشباب، بينما سجل الشباب 15 هدفًا.

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