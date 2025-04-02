الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى شعبان يبكي على الهواء وعمرو الليثي يكشف عن واقعة مؤلمة (فيديو)

الفنان مصطفى شعبان،
الفنان مصطفى شعبان، فيتو

بكى الفنان مصطفى شعبان، على الهواء، بعد تذكر وفاة شقيقه الأصغر خلال تصويره الحلقات الأخيرة من مسلسل "حكيم باشا".

 

بكاء مصطفى شعبان بسبب تذكر وفاة شقيقه الأصغر

وقال الفنان مصطفى شعبان باكيًا، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "ربنا ما يكتبها على حد".

وطلب مصطفى شعبان من عمرو الليثي، تجاوز ذكرى وفاة شقيقه الأصغر وعدم الحديث عن كواليس الوفاة وتأثيرها فيه خلال تصوير مسلسل حكيم باشا.

 

كواليس وفاة شقيق مصطفى شعبان

وقال عمرو الليثي: "ما حدش يعرف الأوضاع الإنسانية والنفسية اللي عاشها مصطفى شعبان وفي الآخر الناس ما لهاش غير العمل اللي بتشوفه قدامها، بس منتج مسلسل حكيم باشا، اتكلم معايا وأكد لي إن مصطفى شعبان قدر يتغلب على ألمه ويكمل تصوير العمل رغم صعوبته، بعد تعرضه لمحنة وفاة شقيقه الأصغر وصديقه المقرب وعاش مرارة ألم كبيرة لا يتخيلها أحد، ولكن علشان التزامه بالعمل والمسؤولية قرر يكمل تصوير الحلقات الأخيرة بعد وفاة أخيه، وما حاولش ولو للحظة واحدة يوقف التصوير رغم أنه كان من جواه بيبكي ويتألم وكان في ظروف صعبة هو ووالده ووالدته".
 

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