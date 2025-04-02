الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

واخد إجازة علشان يحضر فرح، مصرع شاب في حادث تصادم بالشرقية (صور)

حوادث الطرق بالشرقية،فيتو
حوادث الطرق بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مروريًّا مروعًا إثر تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية، بطريق “الحسينية- فاقوس” ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفاوتة.

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة هوائية في الشرقية

نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة وإصابة 3 من عائلة واحدة بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق “الحسينية- فاقوس” وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمت معاينة الوضع وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

<span style=
نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة وإصابة 3 من عائلة واحدة بالشرقية، فيتو

أسفرت التحقيقات الأولية عن أن الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة، وأن سائق الميكروباص كان يقود السيارة بسرعة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده نتيجة لذلك، اصطدم بالدراجة النارية التي كانت تسير بالقرب منه الحادث وقع بالقرب من كوبري الشيخ بقرية الديدامون، ما أسفر عن وفاة شخص يدعى"بلال. ال"21 عامًا (حصل على إجازة الساعات الماضية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في العيد) على الفور وإصابة 2 آخرين (نجلي عمه) بإصابات خطِرة.

جرى  نقل المصابين إلى المستشفى، في حين تم إيداع جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نزيف الاسفلت مستمر..وفاة واصابة 3 من عائلة واحدة بالشرقية،فيتو2
نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة وإصابة 3 من عائلة واحدة بالشرقية، فيتو

الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن  الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

الشاب المتوفي،فيتو
الشاب المتوفى، فيتو

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة واصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية حوادث أخبار الحوادث حوادث اليوم إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، هدف نوتنجهام فورست في مرمى مانشستر يونايتد (فيديو)

ريال مدريد وريال سوسيداد يلجآن إلى الوقت الإضافي في كأس ملك إسبانيا

7 أعراض للإصابة بالتسمم الممباري بسبب الفسيخ في العيد

القبض على سائق ميكروباص دهس طفلة بشارع صلاح سالم ببني سويف

أخبار الفن اليوم: ياسمين صبري تقبل اعتذار محمد رمضان.. سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء إجازات الأعياد.. فاطمة عيد تكشف قصة رفضها التعاون مع محمد عبد الوهاب

أخبار الرياضة اليوم: الترجي يخسر أمام صن داونز.. قرار جديد من اتحاد الكرة.. الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة بطل جنوب أفريقيا

القاهرة تسجل 27 للعظمى، درجات الحرارة ثالث أيام عيد الفطر المبارك في مصر

هل تستمر أسعار ورق العنب في الانخفاض؟ شعبة الخضراوات تجيب

الأكثر قراءة

فاتورة المأكولات فتحت باب الجحيم، تطور جديد في إصابة 11 شخصا بمشاجرة مطعم شهير بالوراق

في خطأ حدث، أنوسة كوتة تكشف الحالة الصحية لمساعدها بعد التهام نمر ذراعه أثناء العرض بطنطا (فيديو)

إصابة أحمد عز والمخرج، الفيديو الذي تسبب في إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs

بعد تصدره منصة "إكس"، نجل شقيق الفريق أحمد شفيق يرد على شائعة وفاته

مش عارف هيتضايق مني ولا لأ، ماذا قال مؤلف "قطايف" عن سامح حسين بعد أزمة إلغاء الإجازات

لازم يراجع نفسه، قناة الأهلي تشن هجوما ناريا على كولر (فيديو)

حرامي منحوس، حادث مفاجئ يكشف عن سرقة سيارة نقل عليها توكتوك بالجيزة (صور)

بعد أيام من كارثة "سيجنال"، فضيحة جديدة تهز البيت الأبيض

منوعات

المزيد

بدون توقف أو الذهاب إلى الحمام، سيناتور ديمقراطي يلقي خطابا ضد ترامب لأكثر من 24 ساعة

ترامب يحسم اليوم قراره النهائي بشأن "تيك توك"

السوشي بـ10 جنيهات، مطعم الشارع يخطف الأضواء في وسط البلد ثاني أيام العيد

إقبال كبير على دور السينما في وسط البلد ثاني أيام العيد (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

كيلو الأرز يسجل 23 جنيها في الأسواق ثاني أيام العيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

السكر يسجل 32 جنيها للكيلو في ثاني أيام العيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية