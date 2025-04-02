واخد إجازة علشان يحضر فرح، مصرع شاب في حادث تصادم بالشرقية (صور)

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مروريًّا مروعًا إثر تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية، بطريق “الحسينية- فاقوس” ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفاوتة.

نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة وإصابة 3 من عائلة واحدة بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق “الحسينية- فاقوس” وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمت معاينة الوضع وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة وإصابة 3 من عائلة واحدة بالشرقية، فيتو

أسفرت التحقيقات الأولية عن أن الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة، وأن سائق الميكروباص كان يقود السيارة بسرعة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده نتيجة لذلك، اصطدم بالدراجة النارية التي كانت تسير بالقرب منه الحادث وقع بالقرب من كوبري الشيخ بقرية الديدامون، ما أسفر عن وفاة شخص يدعى"بلال. ال"21 عامًا (حصل على إجازة الساعات الماضية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في العيد) على الفور وإصابة 2 آخرين (نجلي عمه) بإصابات خطِرة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى، في حين تم إيداع جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة وإصابة 3 من عائلة واحدة بالشرقية، فيتو

الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

الشاب المتوفى، فيتو

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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