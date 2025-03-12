ياسر جلال: الانتقادات ضريبة الشهرة.. وعلى الفنان تحملها والاهتمام برأي الجمهور والبناء عليه من أجل تطوير نفسه (حوار)

>> أحب تقديم شخصيات مختلفة ولا أميل إلى التنميط والتكرار واستسهال النجاح

>> مصر مليئة بنجوم كبار لا يتنافسوا بل يتشاركوا لإسعاد المشاهد وإثراء الدراما المصرية والعربية

>> على من يوجهون الانتقادات أن يكونوا موضوعيين ويفرقوا بين النقد والاستباحة

>> جودر 2 مرهق جدا.. وتوقف التصوير المستمر أبرز الصعوبات.. ونجهز للجزء الثالث

>> عرض “جودر” على منصة روسية يعد انتصارًا للدراما المصرية والعربية

>> بدايتى كانت أمام صالح العويل ولذلك ساندته فى مرضه

يعد الفنان ياسر جلال واحدا من أبرز النجوم الذين لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة خلال شهر رمضان، نظرا لأعماله الدرامية التى تحقق نجاحا كبيرا فى كل موسم، استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يجذب الجمهور إليه من خلال الموضوعات المختلفة التى يتناولها بظهوره فى ثوب شخصيات عديدة.

وعاد ياسر جلال خلال الماراثون الرمضانى لعام 2025، بالجزء الثانى من المسلسل التاريخى جودر 2 وهو من حكايات ألف ليلة وليلة، وذلك بعد نجاح الجزء الأول فى موسم رمضان الماضي، موجها الشكر خلال حوار مع “فيتو” لفريق العمل الذى يفتخر بأنه ينتمى إليه،

مشيرا إلى أن أعمال الجرافيك خلال الأحداث تعد الأولى من نوعها وكشف عن أسرار أخرى، وإلى تفاصيل الحوار:



*فى البداية هل تتوقع النجاح للجزء الثانى من جودر بعد نجاج الجزء الأول؟

نعم أتوقع النجاح للجزء الثانى من جودر وأثق أن الأحداث ستنال إعجاب الجمهور خاصة، لأنه استكمال للجزء الأول الذى توقف عند حدث ساخن ومشوق، لذلك الجزء الثانى استكمال لهذا الحدث بالإضافة إلى أحداث أخرى تترتب عليه، وقرار تقسيم المسلسل إلى جزئين كان قرارا من الشركة المنتجة، وأنا لمست تشوق الجمهور للجزء الثانى من جودر.

*وماهى أبرز الصعوبات التى واجهتك خلال تصوير الجزء الثانى من جودر وما هى أصعب المشاهد؟

توقف التصوير المستمر للمسلسل كان من أبرز الصعوبات لأنه شيء مرهق وأصعب جزء فى المسلسل تم تصويره بالمغرب حيث إننا صورنا بعض المشاهد هناك لمدة 5 أيام بالإضافة إلى كثاقة التصوير لمدة 3 أيام متواصلة.

*وما سر دبلجة المسلسل للهجة الروسية؟

الشركة المنتجة قررت بيع المسلسل لمنصة عالمية، لذلك تمت دبلجته باللهجة الروسية والعمل حقق نجاحًا كبيرًا على تلك المنصة، وهذه النوعية من الأعمال مطلوبة على المنصات العالمية وبالتحديد حكايات ألف ليلة وليلة،

وعرض “جودر” على منصة روسية يعد انتصارًا للدراما المصرية والعربية، وهذا شيء يسعدنى بوصول الدراما المصرية إلى العالمية، والمنصات بالوقت الحالى أصبح لها دور كبير ومواكبة للتطور وشاشات التلفزيون بالتأكيد ستتأثر ولكن لا أعلم إلى أى مدى صراحة.

*حرصت على دعم الفنان الراحل صالح العويل فى فترة مرضه، كيف كانت كواليس العمل بينكما؟

تعاونت للمرة الأولى مع الفنان الراحل صالح العويل فى بداية مشوارى فى مسلسل “أبناء دهشان” وتقابلنا بعد ذلك بعامين فى مسلسل “سعد اليتيم” بعدها انقطعت أخباره عنى لفترة طويلة وجمعتنى به مكالمة بعد سنوات وطلب منى مشاركته فى عمل فنى، وعلى الفور تواصلت مع إسلام خيرى لمشاركته فى “جودر 2” ورحب بالأمر على الفور،

ولكن بعدها بفترة تعرض “العويل” لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات وحرصت على زيارته وأخبرته بأنى فى انتظاره للتصوير وعند خروجه من المستشفى وعودته للتصوير كنت سعيدًا بوجوده وهو يصور مشاهده فى “جودر 2” رغم مرضه، حيث إنه صور المشاهد على كرسى متحرك وكان لديه إصرار كبير على التصوير وأنا كذلك ولكن يشاء القدر أنه لم يرَ المشهد الذى صوره فى المسلسل.

*وما كواليس اختيارك للأدوار التى تقدمها للجمهور على الشاشة؟

كل ما فى الأمر، أننى أذاكر الشخصية التى من المفترض أن أقدمها للجمهور على الشاشة، بالإضافة إلى أننى أحرص دائمًا على قراءة النص بشكل جيد، ثم أركز على أبعاد الشخصية من حيث الشكل المادى والمظهر الخارجى والبعد الاجتماعي، ثم البعد النفسي.

*وما رأيك فى المنافسة فى موسم رمضان 2025؟

أتوقعة موسما قويا وثريا بشكل كبير ومصر مليئة بالنجوم الكبار الذين لم يتنافسوا، بل يتشاركوا لإسعاد المشاهد وإثراء الدراما المصرية والعربية، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.

أنا أحب جميع زملائى وأكون سعيدًا لنجاح أعمالهم لأن الفن شيء ممتع والفنان ليس ملكًا لنفسه بل ملكًا لجمهوره صاحب الفضل فى نجاح وعلو نجمه وارتفاع أسهمه وذيوع اسمه.

*وهل تقتنع بآراء الجمهور من حيث اختيارك للأدوار؟

بالتأكيد نعم، الجمهور هو صاحب الرأى لأن صناعة العمل الفنى تكون للمشاهد، لذلك يجب على الفنان الاهتمام بالجمهور ورأى النقاد والاستفادة منه والبناء عليه، خاصة إذا كان جادًا ومفيدًا، من أجل أن يطور من نفسه ويحاول أن يقدم أعمالًا يرى الجمهور نفسه فيها.

*وما حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل “جودر”؟

بالفعل معالجة سيناريو جزء ثالث من “جودر” مكتوبة، ولكن إنتاج جزء ثالث من العمل يرجع لردود أفعال الجمهور وقرار الشركة المنتجة، وبشكل عام أحب أن أقدم شخصيات مختلفة، ولا أميل إلى التنميط والتكرار واستسهال النجاح.

*وماذا عن الكواليس بينك وبين المخرج إسلام خيرى أثناء تصوير “جودر”؟

أنا والمخرج إسلام خيرى كنا نتعامل فى الكواليس مثل الأشقاء وهذا انعكس على العمل لأننا كنا متعاونين مع بعضنا البعض بشكل كبير وهو مخرج كبير وتجربة العمل معه ممتعة.

*وما رأيك فى فكرة تأثير السوشيال ميديا على شكل حياة الفنان؟

طالما الفنان وافق وتقبل أن يكون تحت الأضواء عليه أن يتقبل كل شيء، خاصة أن الشخصيات العامة بشكل عام معرضة للشائعات والانتقادات طوال الوقت، وهذا ما يسمى ضريبة الشهرة.

على الفنان أن يتحمل مثل هذه الانتقادات، ولكن على من يوجهون هذه الانتقادات أن يكونوا موضوعيين قدر استطاعتهم، ويراعوا أنهم يتحدثون عن بشر من لحم ودم، ويفرقوا بين النقد والاستباحة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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