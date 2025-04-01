3 بطولات، ماذا ينتظر باريس سان جيرمان خلال أبريل؟

يستعد نادي باريس سان جيرمان، بقيادة الإسباني لويس إنريكي، لخوض 7 اختبارات حاسمة علي المستوي المحلي والأوروبي خلال شهر أبريل الجاري.

ويبدأ سان جيرمان مشواره الليلة عندما يحل ضيفًا على دانكيرك في نصف نهائي كأس فرنسا، ساعيًا لحجز بطاقة العبور إلى النهائي.

ورغم أن دانكيرك يحتل المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، فإن إنريكي حذّر لاعبيه من مفاجآت هذا المنافس، الذي أطاح بـ3 فرق من دوري الدرجة الأولى في مشواره بالكأس، هي أوكسير وليل وبريست.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه



بعد هذه المواجهة، يستضيف سان جيرمان فريق أنجيه يوم السبت المقبل، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لحسم لقب الدوري قبل 6 جولات من النهاية، ليحتفل بتتويجه 13 وسط جماهيره في ملعب "حديقة الأمراء".

دوري أبطال أوروبا

وفي دوري أبطال أوروبا، يخوض الفريق مواجهتين ناريتين أمام أستون فيلا في ربع النهائي، حيث تقام مباراة الذهاب في "حديقة الأمراء" يوم 9 أبريل، بينما يلعب الإياب 15 أبريل على ملعب "فيلا بارك".

وفي حال تأهله إلى نصف النهائي، قد يكون باريس سان جيرمان على موعد مع مواجهة استثنائية أمام نجمه السابق كيليان مبابي، إذا تجاوز ريال مدريد عقبة آرسنال في ربع النهائي.

وسيضيف هذا التأهل مباراة ثامنة إلى جدول الفريق المزدحم، حيث تُقام مواجهات الذهاب لنصف النهائي يومي 29 و30 أبريل.

إلى جانب التحديات الأوروبية، يخوض سان جيرمان 3 مباريات أخرى في الدوري الفرنسي قد تكون مجرد تحصيل حاصل حال حسم اللقب مبكرًا.

في هذه المواجهات، يستضيف الفريق نظيره لوهافر يوم 19 أبريل، ثم يحل ضيفًا على نانت يوم 22 أبريل، قبل أن يواجه نيس يوم 25 أبريل.

وتعد مواجهة نيس الأكثر صعوبة، إذ يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب وينافس بقوة على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

أما أنجيه ولوهافر ونانت، فتحتل مراكز متأخرة وتكافح للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.