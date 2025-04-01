إقبال كبير على دور السينما في وسط البلد ثاني أيام العيد (فيديو وصور)

شهدت سينمات وسط البلد إقبالا كبيرا باستثناء سينما أوديون التي شهدت إقبالا أقل من المواطنين، ولكن شهدت الغالبية العظمى من السينمات ازدحاما وإقبالا شديدا من المواطنين، واهتم المواطنون بالخروج من منازلهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك، والخروج إلى السينمات لمشاهدة الأفلام المعروضة والاستمتاع بالأجواء

احتفالات عيد الفطر في سينمات وسط البلد



ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال في مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك من أمام السينمات.

احتفالات عيد الفطر في سينمات وسط البلد

وحرص المواطنون على الخروج إلى شوارع وسط البلد وقضاء بعض الأوقات والاحتفال بالعيد من خلال زيارة السينمات والاستمتاع بالأجواء المعتدلة وسط مزيج من البهجة والسعادة والمرح ومشاهدة الأفلام الجديدة المعروضة

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

احتفالات عيد الفطر في سينمات وسط البلد



وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.



انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.



وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين

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