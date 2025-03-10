الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

خدع مبارك ونصب على الإخوان، فضيحة جديدة تلاحق أيمن نور مستريح أسطنبول

أيمن نور، فيتو
أيمن نور، فيتو

أيمن نور، شهدت الفترة الأخيرة تصاعد الخلافات بين قيادات وعناصر جماعة الإخوان الهاربة إلى تركيا، والهارب أيمن نور، على خلفية اتهامات موجهة للأخير بالاستيلاء على الأموال المخصصة لتمويل قناة الشرق، والانقلاب على الجماعة، وتقديم نفسه بديلا لها بسبب فشلها فى حشد معارضة ضد الحكومة المصرية.

أيمن نور شرع فى تقديم نفسه بديلا لقيادات الإخوان

وحسب مصادر قريبة الصلة من قناة الشرق المملوكة للهارب أيمن نور، أنه شرع خلال الفترة الماضية فى تقديم نفسه كبديل لقيادات الجماعة الإرهابية مبررا ذلك بفشلهم فى إدارة ما اسماه "المعارضة المنظمة" ضد الدولة المصرية، وفتح قنوات تواصل مع الداعموان للقنوات الناطقة باسم التنظيم، بهدف السيطرة عليها من المنبع.

تجدد أزمة مستحقات العاملين فى قناة الشرق المملوكة لـ أيمن نور

وأشارت المصادر، إلى أن أيمن نور أثار أزمة كبيرة داخل قناة الشرق خلال الفترة الماضية، بعد امتناعها عن سداد مستحقات العاملين بالقناة، وتفرغه لإحياء دوره السياسي وتنشيط حراك حزبه.

أيمن نور، فيتو
أيمن نور، فيتو

وكشف عمرو عبدالهادي الهارب إلى تركيا، معلومات موثقة عن مرواغة أيمن نور باجتماعات حزبيه وهمية، من خلال إصدار بيانات كاذبة عن عقدها فى فرنسا بدون ظهور صورا أو مقاطع مصورة لها.

أيمن نور خدع مبارك ونصب على الإخوان 

‏وخصص عبدالهادي، خلال الفترة الماضية سلسلة منشورات مصورة خصصها لفضح ممارسات أيمن نور، ومحاولة تلميع صورته كسياسي ليبرالى بعيدا عن الإخوان بهدف القفز من مركب الجماعة الغارق فى ضوء تخلى معظم العواصم الداعمة عنها والاقتناع بفشل مشروعها.

وكتب عبدلهادي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، الكومبارس أيمن نور مُستريح إسطنبول خدع مبارك ونصب على الإخوان من 20 عاما، في إشارة إلى دعم الجماعة له فى انتخابات الرئاسة المصرية عام 2005 أمام الرئيس الراحل حسنى مبارك.

 

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