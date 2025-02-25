الثلاثاء 25 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

عمر بطيشة يقدم الموسم الثاني من برنامج أغاني لها تاريخ في رمضان

عمر بطيشة، فيتو
عمر بطيشة، فيتو

كشف الشاعر عمر بطيشة، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، عن تقديمه الموسم الثاني من برنامج أغاني لها تاريخ في رمضان المقبل.

وكتب عبر حسابه على “فيس بوك”: "مستمعينا الأعزاء.. أتشرف بتقديم الموسم الثاني لبرنامج "أغاني لها تاريخ" يوميا في رمضان الساعة الرابعة وعشر دقائق ان شاء الله اخراج هيام فاروق تسعدني متابعتكم".

تعليق عمر بطيشة على نظام الفضائيات 

وسبق أن علق الشاعر  عمر بطيشة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق على نظام الفضائيات المصرية بالوقت الحالي وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر “فيس بوك”.

وقال عمر بطيشة: إن الفضائيات المصرية أصبحت للمشتركين، فقط أما العامة (مثلنا) فليس لنا سوى الإعلانات والفواصل.

المطالبة بمنع أغنية قمر 

وكان الشاعر عمر بطيشة، الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية، طالب بمنع أغنية “قمرٌ سيدنا النبي”، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب بطيشة: "أطالب بمنع أغنية "قمر سيدنا النبي"، فهي لا تليق بمقام النبوة الذي لا يعتمد على جمال الصور".

يشار إلى أن مؤلف أنشودة “قمر سيدنا النبي” هو طارق العربي طرقان، وهو مؤلف أغاني أطفال وملحن ومغنٍ جزائري سوري.. وأنشدها عدة مطربين ومنشدين.

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الشاعر عمر بطيشة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق رئيس الإذاعة المصرية طارق العربي طرقان
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