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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وأورلاندو بيراتس بالشوط الأول

مولودية الجزائر،
مولودية الجزائر، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

أعلن خالد بن يحيى المدير الفني لفريق مولودية الجزائر تشكيلة فريقه لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي، في اللقاء الذي ينطلق، بعد قليل، على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

تشكيل مولودية الجزائر أمم أورلاندو بيراتس

يدخل فريق مولودية الجزائر مباراته أمام أورلاندو بيراتس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد اللطيف رمضان.

الدفاع: رضا حلايمية، عبدلاوي، أيوب غزالة، مروان خليف.

الوسط: العربي ثابتي، محمد بن خماسة، أكرم بوراس.

الهجوم: زكريا النعيجي، كيبري زينون، العربي.

أورلاندو بيراتس، فيتو
أورلاندو بيراتس، فيتو

طموحات مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس

ويستقبل المولودية، اليوم الثلاثاء، منافسه الجنوب أفريقي العنيد، قبل أن يواجهه مرة أخرى في مباراة الإياب بعد أسبوع في جوهانسبورغ، بطموح تجاوز عقبة هذا الدور والعبور إلى نصف النهائي في المسابقة الأفريقية الأغلى لدى الأندية.

موعد مباراة مولودية الجزائر ضد أورلاندو بيراتس

تقام مباراة مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس، مساء اليوم الثلاثاء، وتنطلق صافرتها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر، وتنقلها قناة بي إن سبورتس 8

مولودية الجزائر تأهل وصيفًا لمجموعته

وأنهى فريق العاصمة الجزائرية دور المجموعات في المركز الثاني بمجموعته خلف الهلال السوداني، في حين تسيّد الفريق الجنوب أفريقي مجموعته متقدما على الأهلي المصري.

ويسعى الفريق الجزائر، لتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة ملعب 5 يوليو 1962 تدعم حظوظه في إدراك المربع الذهبي للمسابقة القارية، ويعتد في ذلك على عدة عوامل.

 

ويملك مولودية الجزائر تقاليد كبيرة في المسابقات القارية، حيث سبق له أن توج بنسخة عام 1976 من دوري أبطال إفريقيا على حساب هافيا كوناكري الغيني.

تشكيل مولودية الجزائر المتوقع أمام أورلاندو بيراتس

من المنتظر أن يبدأ مولودية الجزائر المواجهة أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا بالتشكيلة التالية:

 

 

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دوري أبطال أفريقيا مولودية الجزائر اورلاندو بيراتس ملعب 5 يوليو خالد بن يحيى

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دوري أبطال إفريقيا، موعد مباراة مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس والقناة الناقلة

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