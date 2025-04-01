دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يهزم الترجي بهدف في ذهاب ربع النهائي

حقق صن داونز الفوز على منافسه نادي الترجي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب بيتر شالوليلي.

وتقام مباراة العودة يوم 8 أبريل الحالي، بملعب حمادي العقربي في رادس في تونس.

تشكيل صن داونز ضد الترجي

تشكيل الترجي أمام صن داونز

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد أمين توغاي، حمزة الجلاصي، محمد بن حميدة، رائد بوشنيبة.

خط الوسط: أونيتشو أوجبيلو، عبد الرحمن كوناتي، خليل القنيشي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، يان ساس، إلياس موكوانا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.