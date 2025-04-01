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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يهزم الترجي بهدف في ذهاب ربع النهائي

الترجي وصن داونز
الترجي وصن داونز

حقق صن داونز الفوز على منافسه نادي الترجي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

جاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب بيتر شالوليلي.

وتقام مباراة العودة يوم 8 أبريل الحالي، بملعب حمادي العقربي في رادس في تونس.

تشكيل صن داونز ضد الترجي 

تشكيل الترجي أمام صن داونز 

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد أمين توغاي، حمزة الجلاصي، محمد بن حميدة، رائد بوشنيبة.

خط الوسط: أونيتشو أوجبيلو، عبد الرحمن كوناتي، خليل القنيشي.

 

خط الهجوم: يوسف بلايلي، يان ساس، إلياس موكوانا.

 

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