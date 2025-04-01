بعد إلغاء تصويره، تعرف على ميزانية فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز

إلغاء فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز ، حالة من الصدمة سيطرت على عشاق السينما بعدما تم الإعلان عن إلغاء استكمال تصوير فيلم the seven Dogs والذي كان من المفترض أن يقدمه النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز خلال الفترة المقبلة

إلغاء فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز

فيلم the seven Dogs أول فيلم يتم تصويره في ستديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية، وسبق أن كشف المستشار تركي ال الشيخ عن ميزانية هذا العمل، مؤكدا أن ميزانيته تجاوزت 40 مليون دولار.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إلغاء استكمال العمل على فيلم "The Seven Dogs"، الذي كان من المقرر أن يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز .





وأكد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلًا: "نظرًا للظروف الخارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير، سيتم إلغاء العمل على الفيلم"، مضيفا أنه سيتم تعويض المنتج والممثلين وفريق العمل

ونشر تركي آل الشيخ، صورا توضح تفاصيل الحادث الذي وقع داخل موقع تصوير فيلم the seven dogs وظهر فيها أحمد عز على الأرض بعد انفجار كبير .

وعلق على الصور قائلا:" صور من حادث إصابة المخرج وفريق التصوير والحمدالله على سلامة النجم أحمد عز... سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزياده ٢٥٪؜ نظرًا للمجهود الكبير في الشهور الماضية... وسيتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة.

فيلم The Seven Dogs تدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، كتب له القصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، ومن إخراج العالميين بلال وعادل المعروفين بأعمالهما المتميزة، وأحدثها الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.