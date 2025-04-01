الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رياضة

تشكيل مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

أرسنال وفولهام
أرسنال وفولهام

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي وآرسنال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولهام على ملعب الإمارات، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال ضد فولهام 

تشكيل فولهام ضد آرسنال 

موعد مباراة آرسنال وفولهام

ومن المقرر أن تقام مباراة آرسنال وفولهام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإمارات، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفولهام

وتذاع مباراة آرسنال وفولهام على شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مشاهدة مباراة أرسنال وفولام في الدوري اليوم 

مشاهدة مباراة  أرسنال وفولام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 حيث يستضيف نادي آرسنال نظيره فولهام على ملعب "الإمارات"، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد فولهام في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

ويدخل آرسنال اللقاء وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز على تشيلسي في الجولة الماضية والذي جاء عقب التعثر في 3 جولات بالخسارة أمام وست هام والتعادل مع نوتينجهام فورست ومانشستر يونايتد.

سيكون بمقدور آرسنال تقليص الفارق مع ليفربول، الذي يواجه إيفرتون في نفس الجولة، إلى 9 نقاط، بحال فوزه على ملعبه الإمارات، ويبدو أن آرسنال لن ينجح في فك عقدته وإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2004، رغم تمسك مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بكامل فرصه الحسابية.

أما فولهام، فيطمح للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، أملا في الاقتراب خطوة من المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لا سيما وأنه يبتعد بفارق 4 نقاط فقط خلف تشيلسي رابع الترتيب.

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