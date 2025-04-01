الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرسنال يتقدم على فولهام بهدف في الشوط الأول من الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

تقدم  آرسنال على نظيره فولهام بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف آرسنال عن طريق ميرينو في الدقيقة 37.

تشكيل آرسنال ضد فولهام 

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: مايلز لويس سكيلي، جابرييل سانتوس، ويليام ساليبا، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، ماتن أوديجارد.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، ميكيل ميرينو، إيثان نوانيري.

تشكيل فولهام ضد آرسنال 

في حراسة المرمى: بيرند لينو.

في خط الدفاع: عيسى ديوب، يواكيم أندرسون، خورخي كوينكا.

في خط الوسط: تيموثي كاستانيي، ساشا لوكيتش، ساندير بيرج، أنتوني روبنسون.

في خط الهجوم: أداما تراوري، إيميل سميث روي، راؤول خيمينيز.

مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد فولهام في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال فولهام أرسنال ضد فولهام أرسنال وفولهام الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

شاهد، جماهير الزمالك تحضر مران الفريق الختامي بجنوب أفريقيا استعدادًا لمباراة ستيلينبوش

الزمالك يختتم تدريباته في جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش

شباب الزمالك يحسم قمة 2005 أمام الأهلي بهدف نظيف

تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة ستيلينبوش في الكونفدرالية

الزمالك يواصل الهجوم على رابطة الأندية بعد تعديل عقوبات القمة

خطاب من الزمالك لرابطة الأندية يتضمن 3 مطالب عاجلة

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

تحديد موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب أفريقي

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة (0/0)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

بث مباشر، مشاهد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

وزارة الطاقة السورية تعلن انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025

منوعات

المزيد

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

شاهد، إقبال على المطاعم ومحلات الحلوى بشوارع وسط البلد في ثاني أيام عيد الفطر

الجلوس أمام النيل والتقاط السيلفي، أبرز مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

إقبال المواطنين على المراكب النيلية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بطول العمر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

الحجُرات، آداب وأحكام في سورة التوجيهات الربانية لعباده المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية