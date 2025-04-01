آرسنال يتقدم على فولهام بهدف في الشوط الأول من الدوري الإنجليزي

تقدم آرسنال على نظيره فولهام بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف آرسنال عن طريق ميرينو في الدقيقة 37.

تشكيل آرسنال ضد فولهام

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: مايلز لويس سكيلي، جابرييل سانتوس، ويليام ساليبا، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، ماتن أوديجارد.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، ميكيل ميرينو، إيثان نوانيري.

تشكيل فولهام ضد آرسنال

في حراسة المرمى: بيرند لينو.

في خط الدفاع: عيسى ديوب، يواكيم أندرسون، خورخي كوينكا.

في خط الوسط: تيموثي كاستانيي، ساشا لوكيتش، ساندير بيرج، أنتوني روبنسون.

في خط الهجوم: أداما تراوري، إيميل سميث روي، راؤول خيمينيز.

مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد فولهام في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

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