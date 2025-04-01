اتحاد الكرة يعلن بدء تفعيل البريد الإلكتروني لإدارة المسابقات

اتحاد الكرة، بدأت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تفعيل البريد الإلكتروني الخاص للتواصل مع أفرع الاتحاد والأندية والهيئات التابعة للاتحاد وهو competitions.efa@efa.eg.

وخاطبت إدارة المسابقات جميع الأفرع والأندية والهيئات لإرسال البريد الإلكتروني الخاص بها لاعتماده وإرسال واستقبال جميع المكاتبات عليه، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد لتطوير العمل الإداري.

اتحاد الكرة يمنع التعامل مع الإعلام بدون إذن مسبق

أصدر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا رسميًا، بمنع جميع العاملين والأجهزة الفنية واللجان داخل الاتحاد من الظهور في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة.

وشمل القرار جميع وسائل الإعلام "المقروءة، المسموعة، المرئية أو الرقمية" وكذلك الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية او المشاركة فى أي برامج.

عواقب مخالفة قرار اتحاد الكرة

وأضاف قرار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن مخالفة القرار ذاته تعد تجاوزًا للوائح المنظمة للعمل داخل الاتحاد، وتعرّض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية، وأن العمل بالقرار يسري من تاريخ صدوره.

الهدف من القرار

ويأتي القرار تفعيلًا لما أصدره مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بجلسته رقم (١) وفي إطار الحفاظ على النظام والانضباط داخل الاتحاد، وبهدف توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم مصلحة العمل.

ظهور حسام حسن في برنامج مقالب يثير جدلا واسعا

جدير بالذكر أن حسام حسن المدير الفني لاتحاد الكرة تعرض لإنتقادات واسعة بعد ظهوره في برنامج المقالب مع رامز جلال السبت الماضي، خاصة أنه يتقلد منصب المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، وهو ما رأه المحللين أمر لا يليق بقيمة منتخب الفراعنة

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