الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن إسقاط مسيرة مسلحة اخترقت حدود البلاد الجنوبية

طائرة بدون طيار،
طائرة بدون طيار، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط مسيرة مسلحة اخترقت حدود البلاد الجنوبية.

الجيش الجزائري يسقط طائرة مسيرة 

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية  في البيان: "في سياق الجهود المبذولة لحماية حدودنا الوطنية، تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أفريل 2025، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر".

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وأضافت: "تأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".

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الجيش الجزائري طائرة مسيرة طائرة استطلاع

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