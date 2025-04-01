دوري أبطال إفريقيا، موعد مباراة مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس والقناة الناقلة

دوري أبطال إفريقيا، يستضيف فريق مولودية الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة مولودية الجزائر ضد أورلاندو بيراتس

تقام مباراة مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس، مساء اليوم الثلاثاء، وتنطلق صافرتها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر، وتنقلها قناة بي إن سبورتس 8

مولودية الجزائر تأهل وصيفًا لمجموعته

وأنهى فريق العاصمة الجزائرية دور المجموعات في المركز الثاني بمجموعته خلف الهلال السوداني، في حين تسيّد الفريق الجنوب أفريقي مجموعته متقدما على الأهلي المصري.

فريق أورلاندو بيراتس، فيتو

ويسعى الفريق الجزائر، لتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة ملعب 5 يوليو 1962 تدعم حظوظه في إدراك المربع الذهبي للمسابقة القارية، ويعتد في ذلك على عدة عوامل.

ويملك مولودية الجزائر تقاليد كبيرة في المسابقات القارية، حيث سبق له أن توج بنسخة عام 1976 من دوري أبطال إفريقيا على حساب هافيا كوناكري الغيني.



تشكيل مولودية الجزائر المتوقع أمام أورلاندو بيراتس

من المنتظر أن يبدأ مولودية الجزائر المواجهة أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبد اللطيف رمضان

الدفاع: رضا حلايمية، عبد القادر منزلة، أيوب غزالة، مروان خليف.

وسط الميدان: العربي ثابتي، محمد بن خماسة، أكرم بوراس.

الهجوم: زكريا النعيجي، كيبري زينون، سفيان بيازيد.

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