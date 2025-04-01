يورتشيتش يلقي آخر محاضراته للاعبي بيراميدز قبل مغادرة فندق الإقامة لمواجهة الجيش الملكي

بيراميدز ضد الجيش الملكي، ألقى الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز محاضرته الاخيرة للاعبين قبل مغادرة فندق الاقامة والتوجه إلى ستاد الدفاع الجوي لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

يلتقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس إتش دي 5، الناقل الحصري للبطولة للموسم الجاري.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويسعى فريق نادي بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه قبل السفر إلى المغرب لكي يضع قدمًا في دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الجيش الملكي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل العودة لموقعة الإياب في المغرب والمضي قدمًا في البطولة واستعادة أمجاده القارية حيث يحمل الفريق لقب دوري الأبطال من نسخة 1985

وحقق فريق بيراميدز إنجازًا تاريخيًا ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد أن أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

وتأهل الفريق المغربي إلى ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية التي ضمت فرقًا قوية مثل صن داونز والرجاء المغربي.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًّا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب إفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

مشوار بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي

خاض فريق بيراميدز 10 مباريات منها أربع مباريات بالدوري التمهيدي الأول والثاني و6 مباريات بدور المجموعات.

فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في مباراة.

وفاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا بلقائي الذهاب والإياب 6 - 0 و3 - 1.

وفي الدور التمهيدي الثاني دور لـ 32 أطاح بالجيش الرواندي حيث تعادل بموقعة الذهاب 1 -1 وفاز بموقعة الاياب 3 - 1.

وخاض بيراميدز 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال 4 مباريات، وتعادل في مباراة وهزم في مباراة واحدة.

مشوار الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

وخاض فريق الجيش الملكي 8 مباريات منها مباراتين بالدور التمهيدي الثاني و6 مباريات بدور المجموعات.

فاز الفريق المغربي في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات.

وتعادل الجيش الملكي في الدور التمهيدي الثاني دور لـ 32 مع المريخ 2- 2 بموقعة الذهاب وفاز بالاياب 2 - 0

وخاض الجيش الملكي 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال مواجهتين، وتعادل في 4 مناسبات، ولم يتعرض للهزيمة.

قائمة مباراة بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

وضمت القائمة ٢٢ لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

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