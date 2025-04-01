الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رياضة

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة دانكيرك بكأس فرنسا

باريس
باريس

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة دانكيرك، اليوم الثلاثاء، المقرر إقامتها ضمن منافسات قبل نهائي كأس فرنسا.

قائمة باريس سان جيرمان

وتضم القائمة القوة الضاربة لفريق العاصمة الفرنسية، باستثناء ثنائي "بي إس جي" الكوري الجنوبي لي كانج إن وحارس المرمى الإسباني أرناو تيناس الذي يغيب بسبب الإصابة.

ضمت القائمة كل من

 جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لوكاس هيرنانديز، سيني مايولو، نونو مينديس، باركولا، إيمري بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، موكيه، وجواو نيفيز.


يذكر أن الفائز من المباراة سيواجه إما ريمس أو كان في نهائي كأس فرنسا الذي سيقام يوم 24 مايو.

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