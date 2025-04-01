الثلاثاء 01 أبريل 2025
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أخبار مصر

تكليفات وزير الكهرباء لضمان استمرار التيار خلال إجازة عيد الفطر

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكثيف عمل فرق الطوارئ خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وتشكيل مجموعة عمل بشركات التوزيع التسع علي مستوي الجمهورية تكون مهمتها متابعة الأداء وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تعليمات وزير الكهرباء لشركات التوزيع

وأكد وزير الكهرباء أهمية الاستمرار في تقديم جميع الخدمات التى يطلبها المواطن خلال فترة الإجازة، مشيرا إلى تقارير اللجان المعنية في الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية " إنتاجا ونقلا وتوزيعا " فيما يخص الاستعداد لفصل الصيف. 

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، موضحا تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، وهناك متابعة لحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها.

خطوات الإبلاغ عن شكاوي انقطاع التيار 

وتابع أن هناك إشرافا مباشرا من رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة في جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، في إطار خطة العمل لتقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين تتناسب وما شهده القطاع من تطوير خلال السنوات الماضية.

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