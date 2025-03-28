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أخبار مصر

توجيهات من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لشركات التوزيع استعدادا لعيد الفطر

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكثيف عمل فرق الطوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك وتشكيل مجموعة عمل فى كل شركة تكون مهمتها متابعة الاداء وسرعة الاستجابة للبلاغات.

توجيهات وزير الكهرباء والطاقة لتوفير التيار لعيد الفطر

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالاستمرار فى تقديم جميع الخدمات التى يطلبها المواطن خلال الإجازة، مشيرا إلى تقارير اللجان المعنية فى الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية " إنتاجا ونقلا وتوزيعا " فيما يخص الاستعداد ونحن على مشارف فصل الصيف.

وأشار إلي أنه تم تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهرائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، موضحا تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة .

بلاغات المواطنين خلال عيد الفطر

وتابع أنه يجري عمل متابعة لحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابه لها والتعامل معها ومتابعتها، مضيفا ان هناك إشراف مباشر من رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، فى اطار خطة العمل لتقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين تتناسب وما شهده القطاع من تطوير خلال السنوات الماضية.

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