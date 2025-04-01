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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أجواء الاحتفال بعيد الفطر من داخل مركز السيطرة

الإسكندرية
الإسكندرية

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، من داخل مركز السيطرة بالمحافظة، أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

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وأكد محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة لمواطني الإسكندرية خلال أيام العيد.

كما أكد الفريق أحمد خالد على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة للمتابعة اللحظية لجميع الخدمات المقدمة والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين.

وكلف الفريق أحمد خالد  المسئولين بمركز السيطرة وغرفة العمليات بالمتابعة الفورية والتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية والمرافق وجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ خلال فترة الإجازة.

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محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن بعيد الفطر المبارك

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