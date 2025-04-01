الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي،
الدوري الإيطالي، فيتو

ينطلق الموسم الجديد 2025-2026 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في 23 أغسطس المقبل، ويختتم في 24 مايو 2026، وفق ما أعلنت رابطة الدوري (سيري أ)، اليوم الثلاثاء.

بيان تحديد موعد الدوري الإيطالي 

وجاء في بيان الرابطة أنه "بناء على قرار مجلس الدوري بتاريخ 31 مارس 2025، تعلن (سيري أ) أن الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026 سيبدأ يوم الأحد 24 أغسطس 2025، مع تقديم بعض المباريات إلى 23 أغسطس، وسينتهي يوم الأحد 24 مايو 2026".

ومقارنة بالموسم الحالي الذي سينتهي ببطولة كأس العالم للأندية المقررة بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة، فإن الدوري الإيطالي سيبدأ بعد أسبوع من موعد انطلاق الموسم الحالي، لكنه سينتهي في نفس التاريخ.

ويختتم موسم 2025-2026 بكأس العالم للمنتخبات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي لكرة القدم الدوري الإيطالي سيري أ

مواد متعلقة

هيلاس فيرونا يتعادل سلبيا مع بارما في الدوري الإيطالي

كونتي يتحدث عن المنافسة على الدوري الإيطالي بعد الفوز ميلان

نابولي يفوز على ميلان 2ـ1 في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

سيارة تتحول إلى قطع حديدية ومصرع قائدها في حادث تصادم مروع بطريق السويس (صور)

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

الإفراج بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر (صور)

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

التعليم تكشف موعد استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

قبل الافتتاح الرسمي، 15 فئة مسموح لها بدخول المتحف المصري الكبير مجانًا

منوعات

المزيد

إقبال الأطفال على الملاهي في الحديقة الدولية احتفالا بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

بريطانية تلقي ثروة بيتكوين بقيمة 3.8 مليون دولار في القمامة

العائلات تفترش الأرض في ثاني أيام العيد بحديقة الأزهر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء، 350 جنيها لهذا النوع

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية