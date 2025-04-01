تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي

ينطلق الموسم الجديد 2025-2026 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في 23 أغسطس المقبل، ويختتم في 24 مايو 2026، وفق ما أعلنت رابطة الدوري (سيري أ)، اليوم الثلاثاء.

بيان تحديد موعد الدوري الإيطالي

وجاء في بيان الرابطة أنه "بناء على قرار مجلس الدوري بتاريخ 31 مارس 2025، تعلن (سيري أ) أن الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026 سيبدأ يوم الأحد 24 أغسطس 2025، مع تقديم بعض المباريات إلى 23 أغسطس، وسينتهي يوم الأحد 24 مايو 2026".

ومقارنة بالموسم الحالي الذي سينتهي ببطولة كأس العالم للأندية المقررة بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة، فإن الدوري الإيطالي سيبدأ بعد أسبوع من موعد انطلاق الموسم الحالي، لكنه سينتهي في نفس التاريخ.

ويختتم موسم 2025-2026 بكأس العالم للمنتخبات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.

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