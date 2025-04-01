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حوادث

سيارة تتحول إلى قطع حديدية ومصرع قائدها في حادث تصادم مروع بطريق السويس (صور)

حادث مروري، فيتو
حادث مروري، فيتو

شهد طريق السويس الصحراوي، اليوم الثلاثاء، حادثًا مروعًا إثر انشطار سيارة ملاكي إلى نصفين بعد اصطدامها بحاجز على جانب الطريق، مما أسفر عن مصرع قائد السيارة على الفور.

السيارة تحولت الي أشلاء ومصرع  قائدها..حادث مروع بطريق السويس
السيارة تحولت إلى أجزاء ومصرع  قائدها.. حادث مروع بطريق السويس

 

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تفاصيل الحادث

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري مروع على طريق السويس الصحراوي، ووجود مصابين جراء الحادث وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبحسب المعاينة المبدئية، تبين أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية على الطريق عندما فقد قائدها السيطرة عليها واصطدم بحاجز على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن انشطار السيارة إلى جزأين وتحولها إلى أجزاء، بينما توفي قائد السيارة في مكان الحادث إثر الإصابات البالغة التي تعرض لها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.  

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