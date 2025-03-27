استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، أسرة لاعب الإسكواش الصاعد محمد زكريا، في لقاء استعرض خلاله الإنجازات التي حققها اللاعب مؤخرًا، واستعداداته للمحافل الرياضية المقبلة.

وخلال اللقاء، تم التواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع محمد زكريا، حيث أكد له الوزير دعم الوزارة الكامل له وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواصلة مسيرته الرياضية بنجاح، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للإسكواش.

وزير الشباب والرياضة يستقبل أسرة لاعب الإسكواش محمد زكريا

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز الذي يقدمه محمد زكريا في البطولات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تضع دعم الأبطال الرياضيين على رأس أولوياتها، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ومن جانبها، أعربت أسرة اللاعب عن سعادتها بلقاء الوزير، وأكدوا حرصه على تطوير مستواه الفني والبدني لتحقيق مزيد من النجاحات في رياضة الإسكواش.

إنجازات محمد زكريا في الإسكواش رغم صغر سنه

ويحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا لقب بطولة العالم لناشئى الإسكواش بالمنافسات الفردية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي.

وفاز محمد زكريا في المباراة النهائية على جوو يونج نا بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6، لتستعيد مصر اللقب بعد غياب 4 نسخ، حيث كان مصطفى عسل لاعب الأهلي هو المتوج بآخر لقب في 2019.

هذا الفوز لزكريا جعله أصغر على الإطلاق متوج بالبطولة، أصغر بثمانية أيام من حامل الرقم القياسى السابق الباكستاني جانشير خان فى عام 1986 وأصغر بـ 28 يومًا من رامى عاشور، آخر شاب يبلغ من العمر 16 عامًا يفوز بالبطولة، فى عام 2004.

ورغم صعوبة المنافسات وصغر سنه، يحتل محمد زكريا حاليًا التصنيف رقم 27 على العالم، ويعد زكريا أصغر لاعب يتوج ببطولة اسكواش بعد فوزه بلقب "LA".

أشرف صبحي يشهد ختام الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم بالعاصمة الإدارية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم، والتي أُقيمت في منطقة زهرة العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

نظّمت الدورة وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والتي حرصت على توفير بيئة رياضية متميزة لتعزيز النشاط البدني والتفاعل بين موظفي الوزارات المختلفة.

أشرف صبحي يشهد ختام الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم بالعاصمة الإدارية

وأسفرت المنافسات عن تتويج فريق الجهاز المركزي للتعمير بلقب البطولة، بعد أداء مميز طوال مجريات الدورة، التي شهدت أيضًا عروضًا في اللياقة البدنية، مما أضفى طابعًا رياضيًا ترفيهيًا على الفعاليات، كما تم تنفيذ فعاليات الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في مسابقات ألعاب الطاولة والدومينو، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المشاركين.

أشرف صبحي يشهد ختام الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم بالعاصمة الإدارية

وفي كلمته خلال حفل الختام، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدورة الرمضانية تعكس رؤية الوزارة في تعزيز الثقافة الرياضية داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين موظفي الوزارات، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

أشرف صبحي يشهد ختام الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم بالعاصمة الإدارية

وأضاف وزير الشباب والرياضة نحرص دائمًا على توفير مساحات رياضية تفاعلية لمختلف الفئات، إيمانًا بدور الرياضة في تحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة العمل الصحية داخل المؤسسات الحكومية."

يُذكر أن هذه الدورة أُقيمت تحت إشراف الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بمشاركة 25 وزارة، وقد أشاد المشاركون بحسن التنظيم والأجواء التنافسية الممتعة التي ميزت البطولة.

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