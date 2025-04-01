الصحة: استمرار إصدار شهادات الميلاد والوفاة وتصاريح الدفن خلال أيام العيد

أكدت وزارة الصحة أن مكاتبها بمنشآت الرعاية الصحية الأولية مستمرة خلال أيام العيد في إصدار شهادات الميلاد والوفاة واستخراج تصاريح الدفن.

التسجيل الإلكتروني على منظومة المواليد والوفيات

أكدت وزارة الصحة أن التسجيل الإلكتروني على منظومة المواليد والوفيات من خلال جميع مكاتب الصحة يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، مع اختيار عدد من مكاتب الصحة بالمحافظات تعمل على مدار 24 ساعة يوميا.

مواعيد العمل بالوحدات الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مواعيد العمل بالوحدات الصحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ يوم السبت 29 من شهر مارس وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، في إطار الحرص على انتظام تقديم خدمات الرعاية الأساسية خلال تلك الفترة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الصحية تقدم جميع خدماتها الأساسية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، فيما عدا منشآت المرحلة الأولى من مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأساسية والتي تعمل على مدار 24 ساعة، بينما تعمل منشآت المرحلة الثانية من الثانية صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مشيرًا إلى استمرار العمل في مكاتب الصحة حتى الخامسة مساءً.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أنه فيما يخص صرف الألبان شبيهة لبن الأم، تم التأكيد على انتظام العمل بمنافذ صرف الألبان الصناعية المدعمة التي تم اختيارها للعمل خلال فترة الإجازة بواقع منفذ بكل إدارة صحية، بالتنسيق مع مدير رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، كما أكدت انتظام العمل بالمنشأت التي تم اختيارها لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج خلال فترة الإجازة بواقع (2 مركز بكل محافظة عدا القاهرة والجيزة 4 مراكز).

ونوهت رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى تأجيل جلسات التطعيم الروتينية إلى بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار تطعيم الجرعة الصفرية من التطعيم ضد شلل الأطفال الغموي وتسجيلها على منظومة التطعيمات المميكنة أيام السبت والثلاثاء فقط وتطعيم جرعة الميلاد من التطعيم ضد الالتهاب الكبدي خلال جميع أيام الإجازة.



وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

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