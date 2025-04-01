الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رياضة

كرة اليد، موعد مواجهة حسم لقب الدوري بين الأهلي والزهور

الأهلي
الأهلي

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفن مادسن، مواجهة قوية أمام فريق الزهور، في الجولة قبل الأخيرة من نهائيات دوري المحترفين لكرة اليد رجال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزهور يوم 4 أبريل الجاري.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على فريق الزهور في الجولة قبل الأخيرة، وحصد الـ3 نقاط من أجل التتويج رسميا بلقب دوري المحترفين.

وحقق الأهلي فوزا صعبا في الجولة الـ12 أمام فريق البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، فيما وصل رصيد نادي الزمالك إلى 37 نقطة بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الأخيرة.

عبد الرحمن فيصل يقترب من باريس سان جيرمان

 وعلى جانب آخر، اقترب عبد الرحمن فيصل لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، من الانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

وعلمت “فيتو”، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع اللاعب ومسؤولي الفريق الباريسي من أجل الانضمام بداية من الموسم المقبل. 

ويأتي اقتراب انتقال عبد الرحمن فيصل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بناء على توصية من المدير الفني الحالي للأهلي ستيفن مادسن، الذي من المقرر أن يتولى تدريب الفريق الباريسي بداية من الموسم المقبل أيضًا.

وشهدت الساعات الماضية أيضًا إعلان فريق برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني سيف الدرع.

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كرة اليد الأهلي ستيفن مادسن الزهور دوري المحترفين لكرة اليد

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