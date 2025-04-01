الثلاثاء 01 أبريل 2025
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أنشطة رياضية وترفيهية في العيد للمتعافين من تعاطي المخدرات داخل مراكز العزيمة

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
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يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق  خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025، وذلك فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين، ممن تم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من مجرد التفكير فى العودة للإدمان. 

كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة لاسيما خلال الأعياد والمناسبات، كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية، حيث تتضمن مراكز العزيمة ورش تدريب مهني وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو وصالة جيم ومطعم ومسرح وقاعة  موسيقى، وقاعة كمبيوتر.


ويتواصل  عمل الخط الساخن رقم  "16023"  لعلاج الإدمان خلال أيام عيد الفطر المبارك  خاصة بعد إطلاق الصندوق حملة تحت عنوان "حياتك الجديدة محتاجة عزيمة" وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى العلاج الى أكثر من 8500  آلاف اتصالا منذ إطلاق الحملة،حيث تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، ويتم إحالة المرضى لأقرب مركز علاجي من محل اقامتهم تيسيرا عليهم، حيث توفر المراكز كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

من جانبه أشار  الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،الى حرص الصندوق على تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة خلال فترة التأهيل لاسيما خلال الأعياد والمناسبات، كذلك أيضا  مشاركة المتعافين فى تصميم العديد من الأعمال داخل ورش التدريب ضمن برنامج العلاج بالعمل.

ولفت إلى أن الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023” يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا  وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

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الاكتشاف المبكر الخدمات العلاجية الدكتور عمرو عثمان صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي عيد الفطر المبارك 2025 مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

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