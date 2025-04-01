إحالة عاملين للجنايات بتهمة النصب على مالك شركة سيارات في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاملين للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على مالك شركة سيارات وتزوير المستندات، والاستيلاء منه على سيارة من طراز "فيجو" بقيمة 980 ألف جنيه عبر رسالة تحويل وهمية.

وقال مالك الشركة: إن المتهمين أتيا إلى معرضه لشراء سيارة فيجو بسعر مليون جنيه ثم خفضا المبلغ إلى 980 ألف جنيه، واتفقا معه على تحويل المبلغ لحسابه، وأخذا السيارة وذهبا من المكان.

وأشار إلى أنه تلقى رسالة نصية مزورة ليست من أرقام البنك تفيد بتحويل مبلغ مالي له على غرار الحقيقة.

وأوضح مالك شركة السيارات أنه ظل يتصل بالمتهمين ولكنه وجد هواتفهما قد أغلقت فأبلغ الأجهزة الأمنية بما حدث.

وبدأت الواقعة تتكشف عندما تقدم مسئول من شركة سيارات ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بتعرض الشركة لعملية احتيال من قبل شخص أخذ سيارة “فيجو” دون دفع ثمنها، واستولى على المبلغ المخصص لها.

ووفقًا لتحريات المباحث، اتصل المتهم بشركة السيارات وأبدى رغبته في شراء سيارة "فيجو"، واتفق مع المسئولين على سداد مبلغ 980 ألف جنيه عبر التحويل البنكي، ثم أرسل للبائع رسالةً وهميةً تُفيد بإتمام التحويل، بينما لم يصل المبلغ فعليًّا إلى حساب الشركة.

بعد اكتشاف الشركة عدم وصول الأموال، تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وتبين أن المتهم استخدم وسائل احتيالية لتزوير إثبات الدفع، بالتعاون مع شريك آخر.

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