صاحب شركة سيارات تعرض للنصب في مدينة نصر: «المتهمين ضحكوا عليَّ برسالة مزورة»

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال صاحب شركة سيارات اتهم عاملين بتهمة النصب والاحتيال، عليهم وتزوير المستندات، والاستيلاء منها على سيارة من طراز "فيجو" بقيمة 980 ألف جنيه عبر رسالة تحويل وهمية.

وقال صاحب الشركة: إن المتهمان أتيا إلى معرضه لشراء سيارة فيجو بسعر مليون جنيه ثم خفضا المبلغ إلى 980 الف جنيه.

وأضاف صاحب الشركة أن المتهمان اتفقا معه على تحويل المبلغ لحسابه وأخذا السيارة وذهبا من المكان.

وأشار صاحب الشركة إلى أنه تلقى رسالة نصية مزورة ليست من أرقام البنك تفيد بتحويل مبلغ مالي له على غرار الحقيقة.

وأوضح صاحب شركة السيارات أنه ظل يتصل بالمتهمان ولكنه وجد هواتفهم قد أغلقت فأبلغ الأجهزة الأمنية بما حدث.

وبدأت الواقعة تتكشف عندما تقدم مسئول من شركة سيارات ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بتعرض الشركة لعملية احتيال من قبل شخص أخذ سيارة “فيجو” دون دفع ثمنها، واستولى على المبلغ المخصص لها.

ووفقًا لتحريات المباحث، اتصل المتهم بشركة السيارات وأبدى رغبته في شراء سيارة "فيجو"، واتفق مع المسئولين على سداد مبلغ 980 ألف جنيه عبر التحويل البنكي، ثم أرسل للمُشتري رسالةً وهميةً تُفيد بإتمام التحويل، بينما لم يصل المبلغ فعليًّا إلى حساب الشركة.

بعد اكتشاف الشركة عدم وصول الأموال، تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وتبين أن المتهم استخدم وسائل احتيالية لتزوير إثبات الدفع، بالتعاون مع شريك آخر.

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