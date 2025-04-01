الثلاثاء 01 أبريل 2025
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إقبال متوسط على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

احتفال المصريين بعيد
احتفال المصريين بعيد الفطر، فيتو

شهدت حديقة الأزهر إقبالًا متوسطًا من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد عدد قليل من الأفراد للاحتفال مع أصدقائهم وعائلاتهم.

والتقطت عدسة “فيتو” توافد المواطنين إلى حديقة الأزهر بالقاهرة القديمة سواء بمفردهم أو برفقة أصدقائهم وعائلاتهم للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك وسط الطبيعة الخلابة والهواء النقي.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشآت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك 

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين. 

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حديقة الازهر ثاني ايام عيد الفطر عيد الفطر عيد الفطر المبارك القاهرة القديمة

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