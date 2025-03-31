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أخبار مصر

مطار القاهرة الدولي يشارك المسافرين فرحتهم بعيد الفطر

احتفالات مطار القاهرة
احتفالات مطار القاهرة بعيد الفطر مع المسافرين
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شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الإثنين احتفالية كبرى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث حرص أفراد العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي على تجهيز أجواء احتفالية خاصة للمسافرين في جميع صالات السفر والوصول بمباني مطار القاهرة الثلاثة وسط فرحة وسعادة المسافرين المغادرين والقادمين من وإلى مختلف دول العالم على متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات.

احتفال مطار القاهرة الدولي بعيد الفطر مع الركاب

وحرص فريق من الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم على تهنئة الركاب بحلول عيد الفطر المبارك ومشاركتهم مظاهر الاحتفال وتوزيع كعك العيد على الركاب.
 

 

 كما حرصت إدارة الإعلام والنشر على توثيق الاحتفالية التي شهدها مطار القاهرة الدولي بالصوت والصورة من خلال التقاط الصور الخاصة بمظاهر الاحتفالية مع المسافرين ومقاطع الفيديو التي توثق أجواء الفرحة والسعادة والبهجة لدى الركاب داخل مطار القاهرة الدولي بوابة مصر الأولى وأيقونة المطارات المصرية.

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