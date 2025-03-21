بيان عاجل بإلغاء رحلات مصر للطيران إلى مطار هيثرو بالمملكة المتحدة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة اليوم من القاهرة إلى مطار هيثرو أرقام MS783 وMS777 وMS779 وكذلك رحلات العودة أرقام MS784 وMS778 وMS780.

إلغاء رحلات مصر للطيران الي مطار هيثرو لندن

ويأتي ذلك في بسبب التعليمات الواردة من مطار هيثرو بالمملكة المتحدة والتي أفادت بوجود حريق بالوحدة المسئولة عن تغذية المطار بالكهرباء الأمر الذي أدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمطار هناك.

وطالبت الشركة عملاءها المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

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