هند صبري تنعى الفنانة التونسية الراحلة إيناس النجار وتعتذر عن عدم حضور العزاء

نعت الفنانة هند صبري الفنانة التونسية الراحلة إيناس النجار عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وكتبت هند: “توفيت الفنانة التونسية المقيمة في مصر إيناس النجار بعد صراع مع المرض.. نسأل الله أن يتغمّذها برحمته الواسعة ويغفر لها ويرزقها الجنًة. إيناس كانت طيبة وبشوشة وبارّة بأهلها جدا. أعتذر عن عدم حضور مراسم العزاء لتواجدي خارج البلاد.. خالص عزائي لأسرة الفقيدة ومحبّيها”.

شقيقة إيناس النجار تنعيها بكلمات مؤثرة

ونشرت الفنانة سوار، شقيقة الراحلة الفنانة إيناس النجار، رسالة مؤثرة على حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، تعبر فيها عن ألم الفراق وحسرتها العميقة بعد فقدان شقيقتها إيناس.

وكتبت سوار في منشورها: "روحي راحت مني خلاص في الجنة يا ملاكي خلاص بقيت نصف واحد من غير نص تاني.. اااااااه ااااه قلبي اتقطع عليك ياروح روحي.. الله يصبرني على فراقك يا كبدي.. عروس الجنة إيناس سلملي على بابا”.

وقد حظيت رسالتها بتفاعل واسع من قبل متابعيها على فيسبوك، حيث عبر العديد عن تعاطفهم معها ودعوا لها بالصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

الفنانة إيناس النجار

وكان الوسط الفني قد تلقى صدمة بوفاة الفنانة إيناس النجار، بعد صراعها مع المرض، والذي استمر ما يقرب من 15 يومًا.

وكانت الراحلة أصيبت قبل أيام بانفجار في المرارة، دخلت على إثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة لتصاب لاحقًا بتسمم في الدم حتى رحلت عن عالمنا.

النشأة في تونس

ولدت الفنانة إيناس النجار في 28 يونيو من عام 1983، في مدينة صفاقس بتونس، ودرست التمثيل هناك، حيث كانت شغوفة بالفن منذ طفولتها.

أعمال الفنانة إيناس النجار

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا في اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي مع المخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.

وتوالت بعدها أعمالها مع محمد النجار لتشارك في فيلم "بحبك وأنا كمان" أمام مصطفى قمر، ومن بعده "علي سبايسي" مع حكيم وسمية الخشاب. و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

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