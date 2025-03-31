وصول جثمان الفنانة إيناس النجار لمطار القاهرة استعدادًا لنقله إلى تونس (صورة)

وصل منذ قليل، جثمان الفنانة إيناس النجار، إلي مطار القاهرة، استعدادًا لنقله إلي تونس، لدفنها بمسقط رأسها، بعد وفاتها صباح اليوم.

في هذا السياق، انتهت كافة الإجراءات داخل أحد المستشفيات الشهيرة بأكتوبر، والذى تم نقله بعد ساعات على متن طائرة خاصة إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا لنقله عبر طائرة خاصة إلى مسقط رأسها في تونس.

على الجانب الآخر، كشفت الفنانة لطيفة، تفاصيل الساعات الأخيرة، في حياة الفنانة إيناس النجار، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، أول أيام عيد الفطر 2025.

في هذا السياق، نشرت لطيفة عبر حسابها على “انستجرام”، صورة لإيناس النجار، وحكت أنها زارتها بالأمس في المستشفى وكان لديها أمل كبير في شفائها.

وكتبت لطيفة: "آخر مرة شوفتك إمبارح ومن أسبوعين وإحنا عايشين على أمل، كلمتك وكلمتيني ورديتي عليا إمبارح يا إيناس، كان عندنا أمل كبير إحنا وكل الدكاترة ولكن قدر الله وما شاء فعل".



وتابعت لطيفة: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر أمك وأختك وكل أهلك إنا لله وإنا إليه راجعون".

“إيناس النجار”

من ناحية آخرى، تلقى الوسط الفني صدمة بوفاة الفنانة إيناس النجار، بعد صراعها مع المرض، والذي استمر ما يقرب من 15 يومًا.

حيث أصيبت الراحلة قبل أيام بانفجار في المرارة، دخلت على إثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة لتصاب لاحقًا بتسمم في الدم وفقًا لتصريحات صحفية لأحد المقربين منها، حتى رحلت عن عالمنا.

النشأة في تونس

ولدت الفنانة إيناس النجار في 28 يونيو من عام 1983، في مدينة صفاقس بتونس، ودرست التمثيل هناك، حيث كانت شغوفة بالفن منذ طفولتها.

أعمال الفنانة إيناس النجار

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا في اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي مع المخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.

وتوالت بعدها أعمالها مع محمد النجار لتشارك في فيلم "بحبك وأنا كمان" أمام مصطفى قمر، ومن بعده "علي سبايسي" مع حكيم وسمية الخشاب. و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

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