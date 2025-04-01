هل توجد صناديق استثمار بعائد يومي في البنك الأهلي؟

تلقي مسئولو البنك الأهلي عبر الصفحة الرسمية للبنك علي فيس بوك استفسارات عديدة من العملاء حول مدي وجود صناديق استثمار بعائد يومي للعملاء.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي في ردهم أن هناك تنويعا في العائد من خلال تعدد أنواع صناديق استثمار البنك الأهلى بين عائد دوري تراكمى، نقدى ذي عائد يومي تراكمي وتوزيع شهري، عائد دوري تراكمي وجوائز، إسلامي، صندوق الصناديق ذي العائد نصف السنوي، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار في أدوات الدين الواعد ذي العائد الدوري، صندوق الأهلي حياة ذي عائد سنوي مع التأمين علي الحياة.

وتتمتع صناديق الاستثمار في البنك الأهلي المصري بالعديد من المزايا نوجزها فيما يلي:

انخفاض المخاطر: وذلك من خلال إدارة متخصصة في هذا المجال وسياسة استثمارية متوازنة ومتنوعة في قنوات الاستثمار المختلفة.

ارتفاع العائد: من خلال زيادة الموارد وخفض الالتزامات مع إمكانية استمرارية التوزيعات النقدية الدورية على حملة الوثائق.

الإفصاح والشفافية: من خلال النشر الدوري السنوي للمراكز المالية للصناديق بالصحف

توافر الرقابة: من خلال الرقابة المزدوجة على الصناديق من البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي حسابات كل صندوق.

التقييم الدوري: من خلال تحديث المحافظ الاستثمارية الخاصة بكل صندوق بهدف الوصول للقيمة العادلة لسعر الوثيقة والذي يتم نشره بصفة دورية في الصحف القومية وكذا على الموقع الإلكتروني للبنك حسب دورية كل صندوق (أسبوعي/ يومي) وبما يتيح لعملاء البنك الاهلي سهولة التعرف علي السعر الذي سيتم على أساسه التعامل علي الوثائق بيعا وشراء.

الاسترداد لقيمة صناديق الاستثمار

سهولة الشراء / الاسترداد:-من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية او من خلال خدمة الاهلي نت خلال مواعيد العمل الرسمية بالسعر المعلن للوثيقة وفقًا للمحددات الواردة بنشرة إكتتاب كل صندوق.

الاقتراض بضمان الوثائق:- يجوز الاقتراض بضمان الوثائق من البنك الأهلي المصري وذلك وفقًا لقواعد الإقراض السارية بالبنك.

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