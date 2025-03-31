مدرب باريس سان جيرمان: نتائجنا القوية تهز صورة الدوري الفرنسي

أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن النتائج القوية التي يحققها فريقه، تهز الصورة العامة عن الدوري الفرنسي.

وأشار إنريكي في مؤتمر صحفي، قبل لقاء دانكيرك بكأس فرنسا "بالفعل نحن نتفوق بفارق أكثر من 20 نقطة عن أقرب منافسينا، وهذا بفضل أننا حققنا العديد من الأرقام القياسية غير المسبوقة، وأعلم أن هذا يهز الانطباع والصورة العامة عن قوة الدوري الفرنسي".

واستدرك المدرب: "لكن أداء الفرق الفرنسية ليل وموناكو وبريست في دوري أبطال أوروبا، كان انعكاسا لمستوى الدوري الفرنسي، وهناك فرصة أن يظفر فريق فرنسي باللقب هذا الموسم".



وتابع: "رد فعل اللاعبين في الشوط الثاني أمام سانت إيتيان بنتيجة 6-1 لم يفاجئني، لأنني أعرف قدرات فريقي، ولكن أنبه اللاعبين دائما على أن المدح قد يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء، وربما يجعلنا أضعف، لذا يجب أن نتعامل مع كل المباريات على أنها قوية وصعبة، ونحترم منافسينا ونؤدي بجدية".

وشدد: "أحاول غرس هذه المعاني في نفوس اللاعبين، وهذا أمر مهم إذا أردنا أن نكتب تاريخا جديدا في فرنسا، ونحن نمر بحالة فنية رائعة، ولكن من الوارد أن تنقلب الإشادة إلى انتقادات، وتعرض له بعض اللاعبين مثل برادلي باركولا".

ونوه: "في بداية الموسم، كان باركولا يسجل الكثير من الأهداف، ثم تراجع معدله، ليبدأ في مواجهة الانتقادات، ولكنه حاليا عنصر مهم داخل الفريق، وساهم في 33 هدفا وقدم الكثير من التمريرات الحاسمة، وهذه أحد الجوانب التي حرصت على تطويرها في اللاعبين، وهو ضرورة التمرير إلى زميل إذا كان وضعه أفضل للتسجيل".

وحذر إنريكي لاعبي سان جيرمان من استسهال مواجهة دانكيرك، قائلا إن فريق دوري الدرجة الثانية، قدم أداء مميزا في كأس فرنسا، وتأهله للدور قبل النهائي لم يكن مفاجأة بل جاء بعد نتائج مميزة، وإقصاء 3 فرق من الدوري الفرنسي، وهم ليل وبريست وأوكسير.

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