الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير النقل يتابع حركة السكك الحديدية في ثاني أيام العيد

قطار
قطار
ads

 تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة نقل الركاب والسفر بالسكك الحديدية خلال اليوم الثانى من ايام   عيد الفطر المبارك، لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة، وحل أى مشكلة تواجه التشغيل بأقرب وقت.

واصدر وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات بالالتزام النصى بتعليمات التشغيل والتى تشمل تشغيل جهاز التحكم والالتزام بمراجعة القطار قبل التحرك والالتزام بالسرعات المقررة. 

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم، وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أقل من ٥٥ دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ90 دقيقة.  

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       
أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 50  دقيقة.

أسيوط / أسوان 50   دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك الهيئة القومية للسكك الحديدية الفريق كامل الوزير وزير النقل

الأكثر قراءة

التعليم تكشف موعد استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

خطوة جديدة وعرض مغر من ليفربول لـ محمد صلاح

مصادر: زيادة أسعار البنزين تجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

بعد استهدافه بغارة صهيونية، من هو حسن بدير مسؤول ملف فلسطين بحزب الله؟

منوعات

المزيد

العائلات تفترش الأرض في ثاني أيام العيد بحديقة الأزهر (صور)

إقبال متزايد من العائلات على الحديقة الدولية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

هدوء في منطقة وسط القاهرة بثاني أيام عيد الفطر (صور)

إقبال متوسط على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء، 350 جنيها لهذا النوع

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم ثاني أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية