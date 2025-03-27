الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائى خلال إجازة عيد الفطر

مترو
مترو

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الإستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2025 م  داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT). 
و أشارت الوزارة في بيانها إلى تعديل مواعيد التشغيل تيسيرًا على جمهور الركاب خلال أيام العطلة الرسمية التي اعتمدها رئاسة مجلس الوزراء وذلك كالتالي:
 

أولًا: الخط الأول والثاني للمترو 
-  بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات ( حلوان - المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحًا ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.
-  بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات ( شبرا الخيمة - المنيب ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحًا. 
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل. 
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.
- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحًا.
- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو الساعة ١٢:٢٠ صباحًا. 
- علمًا بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط. 
*حيث يشمل جدول التشغيل إجمالي عدد رحلات للخطين الأول والثاني للمترو تقدر بـ "942" رحلة يوميًا بمعدل "450" رحلة بالخط الأول للمترو من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة و"492" رحلة بالخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب. 


ثانيًا: الخط الثالث للمترو 
* قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة     5:15  صباحًا.
* قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه روض الفرج الساعة     5:20  صباحًا.
* قيام أول قطار من روض الفرج إتجاه عدلي منصور الساعة     5:15  صباحًا. 
* قيام أول قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة   5:15   صباحًا.
* قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة   00:06   صباحًا.
* قيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه روض الفرج الساعة    00:02   صباحًا.
* قيام آخر قطار من روض الفرج إتجاه عدلي منصور الساعة   00:26    صباحًا.
* قيام آخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة   00:23   صباحًا.
* إنتهاء الربط مع الخط الأول في محطة ناصر إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحًا     وإتجاه روض الفرج الساعة 00:40  صباحًا.
* إنتهاء الربط مع الخط الثاني في محطة العتبة إتجاه جامعة القاهرة الساعة  00:45  صباحًا  وإتجاه روض الفرج الساعة   00:40   صباحًا.
*إجمالي عدد رحلات الخط الثالث للمترو هو "419" رحلة يوميًا.


ثالثًا: القطار الكهربائي الخفيف (LRT)
*قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة    6:00    صباحًا.
*قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) في تمام الساعة    6:15   صباحًا.
*قيام أول قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة    6:05   صباحًا.
*قيام أول قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة) اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 7:03 صباحًا.
*قيام أول قطار من محطة بدر  اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة      6:11   صباحًا.
*قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة      11:00   مساءً.
*قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه بدر في تمام الساعة      11:30   مساءً.
*قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة      11:05   مساءً.
*قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه بدر في تمام الساعة       11:37   مساءً.
*قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة ) اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة   11:03  مساءً.
*قيام آخر  قطار من محطة بدر اتجاه عدلي منصور  في تمام الساعة   11:27 مساءً.
*إجمالي عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف ( LRT) هو "143" رحلة يوميًا.


**وأشار البيان إلى توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني للمترو والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) بإستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الإزدحام، 

 

و استعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات  لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال عيد الفطر المبارك الهيئة القومية للأنفاق الخط الثالث للمترو الخط الاول الخط الثالث أجازة عيد الفطر القطار الكهربائي الخفيف LRT القطار الكهربائي الخفيف خطوط مترو الانفاق محطة جمال عبدالناصر محطة شبرا الخيمة محطة المرج الجديدة

مواد متعلقة

تداول 18 ألف طن بضائع و1099 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر

وزير النقل يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري

ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم

تشغيل القطارات المخصصة لعيد الفطر بدءًا من اليوم، تعرف على المواعيد

السكك الحديدية تبدأ غدا تشغيل القطارات الإضافية المخصصة للعيد

تداول 17 ألف طن و1050 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تشغيل قطارات جديدة لعيد الفطر بهذه المواعيد

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال عيد الفطر، أبرزها عدم تخفيف الملابس

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

طن القصدير يسجل 31.8 ألف دولار اليوم الأربعاء 27-3-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

هالاند يتصدر ومحمد صلاح ثالثا.. أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن وصية الرسول لأبي ذر (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد بالعراق والتعثر في الشام

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح أفضل الأدعية في آواخر رمضان وليلة القدر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية