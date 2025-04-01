صورة وتعليق، ميرنا نور الدين تحتفل بعيد الفطر بإطلالة أنيقة

احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين العيد بعيد الفطر بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك مجموعة من الصور ظهرت فيها بإطلالة جميلة ومميزة.

وأرفقت ميرنا الصور بتهنئة لمتابعيها، وكتبت: “عيد مبارك”.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، حيث أشاد الكثيرون بجمال إطلالتها وتمنوا لها عيدًا سعيدًا مليئًا بالمحبة والسعادة.

ميرنا نور الدين تعلق على دورها في مسلسل فهد البطل

قالت الفنانة ميرنا نور الدين في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن مسلسل فهد البطل من أهم الأعمال في تاريخها الفني إلى الآن، وتتمنى أن تقدم أعمالا جيدة في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن كواليس العمل كانت جيدة بشكل كبير، وروح المساعدة كانت بين كاست العمل جيدة.

وأكدت أن تصوير المسلسل شهد العديد من الصعوبات التي واجهت فريق العمل، مشيرة إلى أن قيادة التروسيكل تعتبر من أصعب الأشياء خلال أحداث العمل.

مسلسل فهد البطل

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما شارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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