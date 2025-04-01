تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

يستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا



حراسة المرمى: لونين.



خط الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام، رودريجو، كيليان مبابي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة ريال مدريد، استمرار غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا، للمباراة الثانية على التوالي، بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب بلجيكا في التجمع الدولي الماضي.

بينما ضمت القائمة، جميع نجوم الفريق، بما فيهم لوكا مودريتش وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي

حراسة المرمى: أندريه لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك، إبراهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا



تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا



تذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا عبر قناة SSC1 HD.



وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على خصمه ريال سوسيداد في مباراة الذهاب، في وقت سابق من الشهر الماضي، بهدف دون رد.

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد وريال سوسيداد مع المتأهل من برشلونة وأتلتيكو مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت 26 أبريل الجاري.

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