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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة ريال مدريد وريال سوسيداد، غدا الثلاثاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025.


ويدخل ريال مدريد مباراة سوسيداد معولًا على فوزه في مواجهة الذهاب بهدف نظيف، على أمل التأهل إلى نهائي كأس الملك، لمواجهة الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

 

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء (21:30) بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025، حيث تبث البطولة على قنواتها المختلفة بتقنية HD  وتخصص لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد قناة SSC HD 1.

وانتهت مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس السبت الماضي بفوز الملكي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإسباني 2025، وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل نادي ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 63 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025، خلف برشلونة المتصدر برصيد 66 نقطة.

 

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