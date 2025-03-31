أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، غدا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وشهدت قائمة ريال مدريد، استمرار غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا، للمباراة الثانية على التوالي، بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب بلجيكا في التجمع الدولي الماضي.

بينما ضمت القائمة، جميع نجوم الفريق، بما فيهم لوكا مودريتش وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي

حراسة المرمى: أندريه لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك، إبراهيم دياز.

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