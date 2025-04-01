الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس ثاني أيام عيد الفطر، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية

حالة الطقس
حالة الطقس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا مهمًا بخصوص حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، حيث يتوقع أن تتعرض هذه المناطق لاضطراب شديد في حركة الملاحة نتيجة لسرعة الرياح التي تتراوح بين 50 إلى 70 كم في الساعة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج التي قد تصل إلى 2-3 متر.

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

طقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كما أعلنت الهيئة عن توقعات الطقس لليوم الثلاثاء، والذي يتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود طقس حار خلال النهار على القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، والوجه البحري، والسواحل الغربية وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 26 

الصغرى: 16 

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 23 

الصغرى: 15 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

العظمى: 29 

الصغرى: 16 

شمال الصعيد:

العظمى: 28 

الصغرى: 13 

جنوب الصعيد:

العظمى: 39 

الصغرى: 20 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

الصعيد يسجل 39 درجة مئوية، حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

خريطة سقوط الأمطار الرعدية ثاني أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق

الأمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من الملاحة بالبحرين وخليج السويس

الأكثر قراءة

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

طقس ثاني أيام عيد الفطر، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية

حماة جين هاكمان تحاول منع نشر صور جثماني ابنتها وزوجها

الصحة تنصح بهذا المشروب للتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم في العيد

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

كذبة أبريل تقليد سنوي يثير الجدل بين الطرافة والتضليل

رسالة مؤثرة من الفنانة سوار بعد رحيل شقيقتها إيناس النجار

7 طرق لسداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا خلال إجازه عيد الفطر

منوعات

المزيد

هدوء في منطقة وسط القاهرة بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كذبة أبريل تقليد سنوي يثير الجدل بين الطرافة والتضليل

انفجار قارب يحمل 31 سائحا من روسيا وكازاخستان في تايلاند (صور)

122 مليون زائر للحرمين في رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم ثاني أيام عيد الفطر

35 جنيها أعلى سعر للسكر في الأسواق ثاني أيام عيد الفطر

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية