طقس ثاني أيام عيد الفطر، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا مهمًا بخصوص حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، حيث يتوقع أن تتعرض هذه المناطق لاضطراب شديد في حركة الملاحة نتيجة لسرعة الرياح التي تتراوح بين 50 إلى 70 كم في الساعة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج التي قد تصل إلى 2-3 متر.

كما أعلنت الهيئة عن توقعات الطقس لليوم الثلاثاء، والذي يتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود طقس حار خلال النهار على القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، والوجه البحري، والسواحل الغربية وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 26

الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 23

الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

العظمى: 29

الصغرى: 16

شمال الصعيد:

العظمى: 28

الصغرى: 13

جنوب الصعيد:

العظمى: 39

الصغرى: 20

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