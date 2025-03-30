الأحد 30 مارس 2025
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طقس أول أيام عيد الفطر، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

طقس عيد الفطر المبارك،
طقس عيد الفطر المبارك، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة غدا أول أيام عيد الفطر المبارك، على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على  غرب البلاد

 

حالة الطقس غدا الاثنين 31-3-2025 في محافظة الفيوم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك  ، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و على السواحل الغربية، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى السواحل الشرقية


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:19

 

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