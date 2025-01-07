وفاة مؤسس اليمين المتطرف في فرنسا جان ماري لوبان ‭‬

توفى اليوم الثلاثاء، جان ماري لوبان‭‭،‬‬ السياسي القومي اليميني، مؤسس حزب الجبهة الوطنية المنتمي إلى أقصى اليمين في فرنسا عن عمر ناهز 96 عامًا، حسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

صاحب الكاريزما والخطاب الشعبوي

واهتزت الأوساط السياسية الفرنسية حينما وصل لوبان - زعيم اليمين المتطرف- إلى جولة إعادة الانتخابات الرئاسية أمام جاك شيراك، في 2002.

ابنته مارين لوبان تتولى رئاسة الحزب

وتولت ابنته مارين لوبان رئاسة الحزب الذي يسمى حاليًا التجمع الوطني وترشحت للرئاسة 3 مرات منذ ذلك الحين، كما حولت الحزب إلى قوة سياسة رئيسية في فرنسا.

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