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اقتصاد

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الجبنة دومتي

أسعار جبنة دومتي،
أسعار جبنة دومتي، فيتو

تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الجبنة دومتي، يبدأ اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025؛ تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الجبنة دومتي، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

<strong>رفع سعر جبنة دومتي</strong>
رفع سعر جبنة دومتي

وأوضح «المنوفي» أن شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي  قررت تغيير أسعار منتجاتها، حيث أرسلت للتجار والموردين والموزعين قائمة جديدة تتضمن الأسعار التي ستطبق بداية من 1 إبريل 2025.

زيادة تصل لـ 56 جنيهًا في الكرتونة

ويتضح بمقارنة أسعار دومتي الجديدة التي تطبق اليوم الثلاثاء، بالقائمة السابقة المعلنة في 18 يناير 2025، أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها ارتفاعًا تراوح بين 4 و56 جنيهًا باختلاف العبوات.

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 أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في إبريل 2025

أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة اليوم

وجاءت أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة التي ستطبق بدءًا من اليوم الثلاثاء، فيما يخص سعر الكرتونة لمحلات التجزئة؛ كالآتي:

  1. رفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا اسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن كيلو إلى   906 جنيهات في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة.
  2. رفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت  وزن كيلو إلى   930 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة.
  3. رفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا اسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن 500 جرام إلى   465 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة.
<strong>رفع سعر جبنة دومتي</strong>
رفع سعر جبنة دومتي

سعر الجبنة دومتي بعد الزيادة

  1. رفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت  وزن 500 جرام  إلى 475 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة.
  2. رفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا إسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن 250 جرامًا إلى   525 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 27 عبوة.
  3. رفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت  وزن 250 جرامًا  إلى 540 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 27 عبوة.
اسعار جبنة دومتي
أسعار جبنة دومتي

اسعار الجبن دومتي بعد الزيادة

  1. رفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا اسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن 125 جرامًا إلى   400 جنيه في محلات التجزئة لكرتونة عدد 40 عبوة.
  2. رفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت  وزن 125 جرامًا  إلى 410 جنيهات في محلات التجزئة لكرتونة عدد 40 عبوة.
  3. ارتفع سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا إلى 324 جنيهًا في محال التجزئة، للكرتونة عدد 50 عبوة.
اسعار جبنة دومتي
اسعار جبنة دومتي

سعر جبنة دومتي بعد الزيادة

  1. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة، لكرتونة عدد 20 عبوة.
  2. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة، لكرتونة عدد 10 عبوات.

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