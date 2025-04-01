اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الجبنة دومتي

تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الجبنة دومتي، يبدأ اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025؛ تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الجبنة دومتي، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

رفع سعر جبنة دومتي

وأوضح «المنوفي» أن شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي قررت تغيير أسعار منتجاتها، حيث أرسلت للتجار والموردين والموزعين قائمة جديدة تتضمن الأسعار التي ستطبق بداية من 1 إبريل 2025.

زيادة تصل لـ 56 جنيهًا في الكرتونة

ويتضح بمقارنة أسعار دومتي الجديدة التي تطبق اليوم الثلاثاء، بالقائمة السابقة المعلنة في 18 يناير 2025، أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها ارتفاعًا تراوح بين 4 و56 جنيهًا باختلاف العبوات.

أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في إبريل 2025

أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة اليوم

وجاءت أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة التي ستطبق بدءًا من اليوم الثلاثاء، فيما يخص سعر الكرتونة لمحلات التجزئة؛ كالآتي:

رفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا اسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن كيلو إلى 906 جنيهات في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة. رفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت وزن كيلو إلى 930 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة. رفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا اسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن 500 جرام إلى 465 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة.

رفع سعر جبنة دومتي

سعر الجبنة دومتي بعد الزيادة

رفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت وزن 500 جرام إلى 475 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة. رفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا إسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن 250 جرامًا إلى 525 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 27 عبوة. رفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت وزن 250 جرامًا إلى 540 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 27 عبوة.

أسعار جبنة دومتي

اسعار الجبن دومتي بعد الزيادة

رفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا اسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن 125 جرامًا إلى 400 جنيه في محلات التجزئة لكرتونة عدد 40 عبوة. رفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت وزن 125 جرامًا إلى 410 جنيهات في محلات التجزئة لكرتونة عدد 40 عبوة. ارتفع سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا إلى 324 جنيهًا في محال التجزئة، للكرتونة عدد 50 عبوة.

اسعار جبنة دومتي

سعر جبنة دومتي بعد الزيادة

بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة، لكرتونة عدد 20 عبوة. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة، لكرتونة عدد 10 عبوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.