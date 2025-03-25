زيادة جديدة في أسعار جبنة دومتي وهذا موعد التطبيق

أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، تغيير شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي أسعارها بداية من 1 إبريل 2025.

رفع سعر جبنة دومتي

زيادة تصل لـ 56 جنيهًا في الكرتونة

وبمقارنة أسعار دومتي الجديدة التي تطبق في 1 إبريل 2025، بالقائمة السابقة المعلنة في 18 يناير 2025، يتضح أن الشركة رفعت منتجاتها ارتفاعًا تراوح بين 4 و56 جنيهًا باختلاف العبوات.

أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في إبريل 2025

أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في إبريل 2025

وعن أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في 1 إبريل 2025، سعر الكرتونة لمحلات التجزئة، فجاءت كالآتي:

ارتفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا اسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن كيلو إلى 906 جنيهات في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة. ارتفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت وزن كيلو إلى 930 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة. ارتفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا اسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن 500 جرام إلى 465 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة. ارتفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت وزن 500 جرام إلى 475 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 12 عبوة. ارتفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا اسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن 250 جرامًا إلى 525 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 27 عبوة.

رفع سعر جبنة دومتي

ارتفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت وزن 250 جرامًا إلى 540 جنيها في محلات التجزئة لكرتونة عدد 27 عبوة. ارتفع سعر جبنة دومتي بلس / فيتا اسطنبولي / زيتون / ملح خفيف وزن 125 جرامًا إلى 400 جنيه في محلات التجزئة لكرتونة عدد 40 عبوة. ارتفع سعر جبنة دومتي بلس /شيدر / رومي/ بسطرمة/ رومي مدخن/ أصفر/ ليمون معصفر/ لايت وزن 125 جرامًا إلى 410 جنيهات في محلات التجزئة لكرتونة عدد 40 عبوة. ارتفع سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا إلى 324 جنيهًا في محال التجزئة، للكرتونة عدد 50 عبوة. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة، لكرتونة عدد 20 عبوة. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة، لكرتونة عدد 10 عبوات.

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